İsmail Balaban'dan eski nişanlıya gönderme!

Survivor'da oynanan iletişim oyununu kazanarak annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze hakkında öğrendikleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

İsmail Balaban yaşadığı olay gündeme bomba gibi düştü. Yarışmada rakibini yenerek sayı kazanan İsmail Balaban, nişanlısı Gamze'ye gönderme yaptı.

Kazandıktan sonra bağıran Balaban, "Canım annem canım babam hiç kimse sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olay hakkında konuşan İsmail Balaban, "Kafam hala orada. Annem de özellikle. Annem bir şeye üzüldüğü zaman rahatsızlanıyor, hastanelik oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum maalesef. Zor bir durumdayım" dedi.

