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İsmail Demirci maç izlerken, eşi Hande Soral bakın ne yaptı

05.10.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci maç izlerken Instagram hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

İsmail Demirci maç izlerken, eşi Hande Soral bakın ne yaptı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakteriyle son olarak izleyicilerin karşısına çıkan Hande Soral’ın yeni projesi merakla bekleniyor. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, eşi maç izlerken sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Takipçileri Hande Soral’a merak ettikleri pek çok soruyu yöneltti, en çok dikkat çeken sorulardan bir tanesi de ‘Bugüne kadar canlandırdığınız karakterler içinde en sevdiğiniz hangisi’ oldu. Anlaşılan o ki ünlü oyuncu, ‘Evlat Kokusu’ dizisinde canlandırdığı ‘Zeyno’ karakterini unutamamış.

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Oyuncu bir takipçisinin isteği üzerine kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral ile olan çocukluk fotoğrafını da paylaştı.

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Hande Soral’ın sosyal medyada takipçileriyle yaptığı soru- cevap bölümünde ünlü oyuncunun ‘en’leri de cevap buldu.

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Güzel oyuncu gelen sorular üzerine en sevdiği mevsmin; ‘Yaz’ en sevdiği yemeğin ‘Tantuni’, En sevdiği tatlının ise ‘Baklava’ olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Soral
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