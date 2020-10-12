İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal nişanlandı

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz' ve 'Serçe Sarayı' gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti.



Hande Ünal’ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı.



Ünlü oyuncu, müstakbel eşinin yaptığı kahveyi içerken konukların objektiflerine böyle takıldı.



Ünlü oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Duygu Özaslan da nişan törenine katılanlar arasındaydı.

Ünlü çiftin mutlu gününe ait anlar sosyal medyadan paylaşıldı.



