İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal evlendi! Sahneden inmediler

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi.

Manisa'da evlenen İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal düğünlerinde saatlerce yorulmadan oynadı.

DÜĞÜNÜNE KÖPEĞİYLE GİRİŞ YAPTI

Kır düğünü yapan çifte düğünlerinde köpekleri de eşlik etti. İsmail Ege Şaşmaz, mekana köpeği ile giriş yaparken karşıdan gelen eşini karşıladı. Gece boyu hiç oturmadan eğlenen çift, roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı.

Çiftin düğününe giden isimler arasında mutlu ilişkileriyle isimlerinden söz ettiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı.

