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  4. İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal evlendi! Sahneden inmediler

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal evlendi! Sahneden inmediler

08.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Hande Ünal ile dün akşam nikah masasına oturdu. Mutlulukları yüzlerine yansıyan genç aşıklar, düğün töreninde saatlerce oynayarak kurtlarını döktü.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal evlendi! Sahneden inmediler

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz, Serçe Sarayı ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz evlendi.

Manisa'da evlenen İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal düğünlerinde saatlerce yorulmadan oynadı.

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DÜĞÜNÜNE KÖPEĞİYLE GİRİŞ YAPTI

Kır düğünü yapan çifte düğünlerinde köpekleri de eşlik etti. İsmail Ege Şaşmaz, mekana köpeği ile giriş yaparken karşıdan gelen eşini karşıladı. Gece boyu hiç oturmadan eğlenen çift, roman havasından harmandalına kadar birçok oyun oynadı.

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Çiftin düğününe giden isimler arasında mutlu ilişkileriyle isimlerinden söz ettiren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da vardı.

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Berk Oktay
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