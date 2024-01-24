İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki'nin yüzündeki değişim dikkat çekmişti! Estetik iddialarına böyle yanıt verdi

'Ayla', 'Çakal', ve 'Beyaz Gelincik' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016'da Duygu Kumarki ile dünyaevine girmişti. 2020'de anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren ikilinin, Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu.

İsmail Hacıoğlu, beklenmedik ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşasa da, aradığı mutluluğu bir türlü bulamamıştı.

Gürbüz ile temmuz ayında yollarını ayırdığından beri yalnız olan Hacıoğlu, eski eşi Kumarki ile yeniden barıştı.

Son olarak İsmail Hacıoğlu, başrolü olduğu Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin galasına eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile geldi. İkilinin aşk pozu sosyal medyada gündem olurken Kumarki'nin yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ünlü ismin son haline 'Botoksu fazla kaçırmış', 'Eski haline geri dön', 'Sana ne olmuş' gibi yorumlar yapıldı. Kumarki ise estetik iddialarına çektiği bir video ile yanıt verdi.

Kumarki, daha sonra paylaştığı filtreli fotoğrafına ise "Aslında böyleyim diye şunu da koyayım da mutlu olsunlar kıyamam" notunu düştü.







