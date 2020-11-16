İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi. Partisinden ihraç edilen Ümit Özdağ ile birlikte Meclis'te kameraların karşısına geçen İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, istifa ettiğini duyurdu.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

1959 Adana Ceyhan doğumlu olan İsmail Koncuk Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.



