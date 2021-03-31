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İsmail Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

31.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağının en sevilen programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan İsmail Özkan'ın hayatı merak edilmeye başladı. TRT'nin usta sanatçılarından İsmail Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte İsmail Özkan hakkında merak edilenler...

İsmail Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

STAR TV'nin sevilen gündüz programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, hafta içi her gün başka konuklar ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bugünün konuklarından olan İsmail Özkan'ın hayatı ile ilgili detaylar ise oldukça merak ediliyor.

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsmail Özkan 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. İsmail Özkan, baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç’lidir. Ünlü sanatçının gerçek soyadı ise Aslantaş’tır.

İlk sahne deneyimini Barış Manço‘nun 7’den 77’ye isimli programı ile gerçekleştirdiğini anlatan İsmail Özkan, Ali Şuuri İlköğretim Okulu’nun ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde orta ve Lise eğitimini görmüştür. Liseye kadar oldan eğitimini Balıkesir'de tamamlamıştır.

Lise eğitimi sonrasında üniversite için Diş Hekimliğini bölümünü kazanmış ancak asıl hayali müzik yapmak olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve bu sınavları kazanmıştır. Bir sene İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir’de okuması ve ailesininde isteği ile Ege Üniversitesi bünyesinde ses eğitimini tamamlamıştır.

İsmail Özkan, özellikle çıkış şarkısı olan Hayal Gözlüm ile hem televizyonda hem de internet üzerinde rekor kırmış ve Hayal Gözlüm şarkısı kısa sürede 7 milyonluk izlenme sayısına ulaşmıştır.

İsmail Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İSMAİL ÖZKAN EVLİ Mİ?

İsmail Özkan, 2017 senesinde Esra Mimaroğlu ile dünya evine girmiştir. Ünlü sanatçının Esra Mimaroğlu ile evliliğinden Serpil Naz isminde bir kız çocuğu vardır. Aynı zamanda dizi müzikleri ile de ilgilenen İsmail Özkan, İmkansız Aşk, Fikrimin İnce Gülü ve Hırsız Polis dizilerinin şarkılarını da seslendirmiştir. 

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Star TV Demet Akalın
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