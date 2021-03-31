İsmail Özkan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

STAR TV'nin sevilen gündüz programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, hafta içi her gün başka konuklar ile ekrana gelmeye devam ediyor. Bugünün konuklarından olan İsmail Özkan'ın hayatı ile ilgili detaylar ise oldukça merak ediliyor.

İSMAİL ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsmail Özkan 1977 senesinde dünyaya gelmiştir. İsmail Özkan, baba tarafından aslen Balıkesir Bigadiç’lidir. Ünlü sanatçının gerçek soyadı ise Aslantaş’tır.

İlk sahne deneyimini Barış Manço‘nun 7’den 77’ye isimli programı ile gerçekleştirdiğini anlatan İsmail Özkan, Ali Şuuri İlköğretim Okulu’nun ardından Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nde orta ve Lise eğitimini görmüştür. Liseye kadar oldan eğitimini Balıkesir'de tamamlamıştır.

Lise eğitimi sonrasında üniversite için Diş Hekimliğini bölümünü kazanmış ancak asıl hayali müzik yapmak olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı sınavlarına girmiş ve bu sınavları kazanmıştır. Bir sene İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar bölümünde okumuş ardından ablasının da İzmir’de okuması ve ailesininde isteği ile Ege Üniversitesi bünyesinde ses eğitimini tamamlamıştır.