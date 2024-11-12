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İsmail Saymaz "Bu soruyu hak ettin?" diyerek Mehmet Ali Erbil'e savcının sorduğu soruyu açıkladı! 64 bin TL'lik emekli maaşı detayı

12.11.2024 13:28
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Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınması sonrası ifadesi ve sonrasında yaşananlar gündemde. Mehmet Ali Erbil'e dair açıklama yapan İsmail Saymaz "Bu soruyu hak ettin?" diyerek savcının sorduğu soruyu açıkladı! 64 bin TL'lik emekli maaşı detayı ise dikkat çekti.

İsmail Saymaz "Bu soruyu hak ettin?" diyerek Mehmet Ali Erbil'e savcının sorduğu soruyu açıkladı! 64 bin TL'lik emekli maaşı detayı

MYNET- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin açılan soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç savcılık soruşturması sonrasında ise ev hapsi ile serbest bırakıldı. Başsavcılık iki ünlü isim için verilen karara itiraz ederek tutuklanmalarını istedi.

Bu gelişmeler devam ederken İsmail Saymaz, Halk TV'de soruşturmaya dair detayları açıkladı.

GH

SAVCININ SORUSUNU OKUDU

Saymaz konuşmasında savcılığın sorusuna değinerek "Toplumun her kesimince bilinen birisi olarak bir dakikalık yasa dışı bahis karşılığında emekli maaşının tutarında para kazanıldığını belirterek özellikle, gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ettiğiniz tetkik edilmiş olup savunmanızı veriniz. E şimdi bu soruyu hak ettin sen?" dedi.

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İsmail Saymaz konuşmasının devamında ise "Diyor ki o bahis jargonunu kullanarak bas gitsin diyor. Yanındaki çocuk diyor ki 64 bin TL veriyor diyor. 'O benim emekli
maaşım' diyor. Hoş bir emekli maaşı da yüksek para ama. Şimdi kardeşim sen bu sözü nasıl zorla söylemiş olabilirsin? Artık insaf" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil İsmail Saymaz
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