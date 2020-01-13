İsmail YK 12 yıl sonra bir ilke imza attı

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 \u0130smal YK, tv100'de ekrana gelen Magazin Hatt\u0131 program\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re tiktok fenomenleriyle klip kamera kar\u015f\u0131na ge\u00e7ti. \nSa\u00e7lar\u0131n\u0131 uzatan \u0130smail YK "\u0130maj\u0131mda de\u011fi\u015fiklik yapt\u0131m" dedi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHer yapt\u0131\u011f\u0131 olay oluyor! Memleketi bak\u0131n neresi...Yeni imaj\u0131 takip\u00e7ilerini ikiye b\u00f6ld\u00fc\u00dcnl\u00fc \u00e7ift evlerinde Mel Gibson\u2019\u0131 a\u011f\u0131rlad\u0131
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