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  4. İsmail YK 12 yıl sonra bir ilke imza attı

İsmail YK 12 yıl sonra bir ilke imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

İsmal YK kardeşleriyle 12 yıl aradan sonra şarkı yaptı.

Ünlü şarkıcı İsmal YK, tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı programının haberine göre tiktok fenomenleriyle klip kamera karşına geçti.

Saçlarını uzatan İsmail YK "İmajımda değişiklik yaptım" dedi.

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ismail yk, tiktok fenomenleri,

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