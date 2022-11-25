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İsmini duyan inanmıyor, hikayesi ise şaşkına çeviriyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yoktur'

25.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın 'Enson' olan ismi, duyanları şaşkına çeviriyor. Özellikle resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin adını duyduklarında inanmadıklarını söyleyen Enson Çoban, adının bu olduğunu kanıtlamak için kimliğini, hatta bazen evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığını belirtti. İsmi gibi isminin hikayesi de şaşkına çeviren Çoban, "Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur" dedi. İşte ilginç ismin hikayesi...

İsmini duyan inanmıyor, hikayesi ise şaşkına çeviriyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yoktur'

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan bir vatandaşın ‘Enson’ olan adını duyan şaşırıyor. İnsanların, Türkiye’de benzeri olmayan adını duyduğunda inanmadığını belirten Enson Çoban, birçok yerde kimliğini göstermek zorunda kaldığını ifade etti.

"KOMŞULARIMIZ 'BU KADAR ÇOCUK YETER, EN SON BU OLSUN' DEMİŞLER"

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, “Benden önce 6 kardeşim olmuş. Doğduğumda komşularımız 'bu kadar çocuk yeter, en son bu olsun' demişler. Annem ve babam da bana ‘Enson’ adını vermişler. Ama sonra bir kardeşim daha olmuş” dedi.

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"TÜRKİYE’DE ADAŞIM YOK, BELKİ DÜNYADA DA YOKTUR"

Adını ilk duyan herkesin şaşırdığını anlatan 67 yaşındaki Enson Çoban, “Türkiye’de adaşım yok. Belki dünyada da yoktur. Gaziantep’te işlem yaptırmaya girdiğim bankada kimliğimde yazılı adıma inanamadılar. Evlenme cüzdanına kadar getirip çıkardık. Çalıştığım şantiyeden aldığım kimliği, ehliyetimi bile gösterdim. Öyle ikna oldular” diye konuştu.

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"YABANCI İSİM GİBİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Kimsede olmadığı için güzel bulduğu adını değiştirmeyi düşünmeyen Çoban’ın su yüklemesi için başvurduğu Suluova Belediyesindeki işlemini yaparken adını duyduğunda şaşıran görevli Salih Gümüş de, “Enson çok değişik bir isim. Biraz da yabancı isim gibi çağrıştırıyor” şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya isim

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