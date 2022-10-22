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İspanya’da hemşire kılığına giren bir kadın yenidoğan bebeği kaçırdı! Ailesine “Kan testine götürüyorum” dedi ama...

22.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimliği belirsiz bir kadın İspanya’da yenidoğan bebeği kaçırmak için hemşire kılığında hastaneye gizlice girdi. Ailesine bebeği kan testine götürdüğünü söyleyen kadın yenidoğan bebeği Santutxu'daki sekizinci kattaki bir binanın paspasında bırakarak kaçtı.

İspanya’da hemşire kılığına giren bir kadın yenidoğan bebeği kaçırdı! Ailesine “Kan testine götürüyorum” dedi ama...

İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao şehrinde yenidoğan bebeği kaçırmakla suçlanan 24 yaşındaki kimliği belirsiz kadın hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hemşire önlüğü giyerek ailenin yanına giren kadın yenidoğan bebeği kan testine götürdüğünü söyleyerek çocuğu kaçırdı. Kadın bebeği Santutxu'daki sekizinci kattaki bir binanın paspasında bırakarak kaçtı.

“PASPASIN ÜZERİNDE YATIYORDU”

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Yerel haber kaynakları, bebeğin Santutxu'daki sekizinci kattaki bir binanın paspasında bulunduğu doğruladı. Kapısının önünde bir bebeği bulan kadın durumu polise bildirerek, “Kapı çalındığında kahvaltı yapıyordum. Gözetleme deliğinden baktığımda kimseyi göremedim. Kapıyı açtığımda bebek paspasın üzerinde yatıyordu” dedi.

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BAŞKA BEBEKLERİ DE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

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Bask bölgesel hükümetinin güvenlik şefi Josu Erkoreka gazetecilere verdiği demeçte hemşire önlüğü giyen kadının aynı gece içinde hastanede bulunan birkaç bebeği kaçırma girişiminde bulunduğunu söyledi. Kapısının önünde bir bebek olduğunu fark eden kadının ihbarı üzerine güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinden sonra 24 yaşındaki kadın tutuklandı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Hemşire İspanya çocuk kaçırma yenidoğan bebek

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