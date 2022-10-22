İspanya’da hemşire kılığına giren bir kadın yenidoğan bebeği kaçırdı! Ailesine “Kan testine götürüyorum” dedi ama...

İspanya’nın kuzeyindeki Bilbao şehrinde yenidoğan bebeği kaçırmakla suçlanan 24 yaşındaki kimliği belirsiz kadın hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hemşire önlüğü giyerek ailenin yanına giren kadın yenidoğan bebeği kan testine götürdüğünü söyleyerek çocuğu kaçırdı. Kadın bebeği Santutxu'daki sekizinci kattaki bir binanın paspasında bırakarak kaçtı.

“PASPASIN ÜZERİNDE YATIYORDU”

Yerel haber kaynakları, bebeğin Santutxu'daki sekizinci kattaki bir binanın paspasında bulunduğu doğruladı. Kapısının önünde bir bebeği bulan kadın durumu polise bildirerek, “Kapı çalındığında kahvaltı yapıyordum. Gözetleme deliğinden baktığımda kimseyi göremedim. Kapıyı açtığımda bebek paspasın üzerinde yatıyordu” dedi.

BAŞKA BEBEKLERİ DE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Bask bölgesel hükümetinin güvenlik şefi Josu Erkoreka gazetecilere verdiği demeçte hemşire önlüğü giyen kadının aynı gece içinde hastanede bulunan birkaç bebeği kaçırma girişiminde bulunduğunu söyledi. Kapısının önünde bir bebek olduğunu fark eden kadının ihbarı üzerine güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinden sonra 24 yaşındaki kadın tutuklandı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



