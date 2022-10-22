3 yaşındaki oğlunu vahşice öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Üç yaşındaki oğlunu ahlaksız kayıtsızlıkla öldürmekle suçlanan Stockton Springs'den 36 yaşındaki Jessica Trefethen, 18 Ekim'de Waldo County Yüksek Mahkemesi'nde suçlu bulundu. Trefethen şimdi, kısa yaşamının büyük bölümünde istismara uğrayan ve travma sonucu hayatını kaybeden oğlu Maddox'un ölümü nedeniyle en az 25 yıl ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

KÖPEĞİ VE KIZ KARDEŞİNİ SUÇLADI

Trefethen, Maddox hastaneye kaldırılırken sağlık personeline oyun oynarken bir köpeğin Maddox'u devirdiğini ve kız kardeşinin onun karnını tekmelediğini söyledi. Ancak tıp uzmanları açıklamanın çocuğun geniş yaralarını açıklamadığını söyledi.

HAYATA DÖNDÜREMEDİLER

Hastane çalışanları, çocuğun acil servise geldiğinde nefes almadığını ve personelin bir saatten fazla uğraşmasına rağmen hayata döndürülemediğini açıkladı. Jessica Trefethen suçsuz olduğunu iddia etti ve çocuklarını istismar etmediğini iddia etti. Ancak savcı, Trefethen'in arkadaşlarına gönderdiği mesajların, suçlu olduğu için polisten kaçmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

ARAŞTIRMALAR AKSİNİ GÖSTERDİ

Yapılan araştırmalar da, Maddox'un kollarında, bacaklarında, karnında ve kafasında morluklar olduğunu ortaya koydu. Maddox'un yüzünde ve alnında, kısmen iyileşmiş üç sıyrık vardı. Annesi, bunların yapışkanlı dövmelerden kalan yaralar olduğunu iddia etmişti ama bu doğru değildi.

YARALARI VARDI

Ayrıca beyninde ve karnında iç kanama vardı. Maddox'un otopsisini yapan tıp doktoru, Maddox'u öldüren yaralanmalara ek olarak, eksik dişleri, kırık bir çenesi ve çeşitli iyileşme durumlarında çok sayıda başka yaralanması olduğunu açıkladı. Bu da tekrarlanan istismarın açık bir göstergesiydi.

Trefethen'in Aralık ayında mahkum edilmesi beklendiği, ancak resmi bir tarih belirlenmediği aktarıldı.



