Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 3 yaşındaki oğlunu vahşice öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu vahşice öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

22.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan bir olay resmen kan dondurdu. 20 Haziran 2021'de hayatını kaybeden 3 yaşındaki Maddox Williams'ın ölümün ardından annesi, Maddox'un kolay yaralandığını ve olayın kız kardeşi ve köpeğiyle oynarken yaşandığını iddia etti. Ancak mahkeme, Maddox'un ölüm sebebinin bu olmadığına karar verdi. Ölümüne neden olan, annesinin istismarıydı.

3 yaşındaki oğlunu vahşice öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Üç yaşındaki oğlunu ahlaksız kayıtsızlıkla öldürmekle suçlanan Stockton Springs'den 36 yaşındaki Jessica Trefethen, 18 Ekim'de Waldo County Yüksek Mahkemesi'nde suçlu bulundu. Trefethen şimdi, kısa yaşamının büyük bölümünde istismara uğrayan ve travma sonucu hayatını kaybeden oğlu Maddox'un ölümü nedeniyle en az 25 yıl ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

Engelli kızını evde tek başına bırakarak gece kulübündeki partiye gitti! Cani annenin cezası belli olduEngelli kızını evde tek başına bırakarak gece kulübündeki partiye gitti! Cani annenin cezası belli oldu

KÖPEĞİ VE KIZ KARDEŞİNİ SUÇLADI

1_Image (10)

Trefethen, Maddox hastaneye kaldırılırken sağlık personeline oyun oynarken bir köpeğin Maddox'u devirdiğini ve kız kardeşinin onun karnını tekmelediğini söyledi. Ancak tıp uzmanları açıklamanın çocuğun geniş yaralarını açıklamadığını söyledi.

HAYATA DÖNDÜREMEDİLER

0_Waldo-hospitalJPG

Hastane çalışanları, çocuğun acil servise geldiğinde nefes almadığını ve personelin bir saatten fazla uğraşmasına rağmen hayata döndürülemediğini açıkladı. Jessica Trefethen suçsuz olduğunu iddia etti ve çocuklarını istismar etmediğini iddia etti. Ancak savcı, Trefethen'in arkadaşlarına gönderdiği mesajların, suçlu olduğu için polisten kaçmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

Lisedeyken cinselliği yüzünden onu ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı oldu ve en büyük hayranı annesiLisedeyken cinselliği yüzünden onu ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı oldu ve en büyük hayranı annesi

ARAŞTIRMALAR AKSİNİ GÖSTERDİ

Maddox-Williams-1

Yapılan araştırmalar da, Maddox'un kollarında, bacaklarında, karnında ve kafasında morluklar olduğunu ortaya koydu. Maddox'un yüzünde ve alnında, kısmen iyileşmiş üç sıyrık vardı. Annesi, bunların yapışkanlı dövmelerden kalan yaralar olduğunu iddia etmişti ama bu doğru değildi.

YARALARI VARDI

b1c47d77-b95b-43d4-9406-d00c4d76

Ayrıca beyninde ve karnında iç kanama vardı. Maddox'un otopsisini yapan tıp doktoru, Maddox'u öldüren yaralanmalara ek olarak, eksik dişleri, kırık bir çenesi ve çeşitli iyileşme durumlarında çok sayıda başka yaralanması olduğunu açıkladı. Bu da tekrarlanan istismarın açık bir göstergesiydi.

BYROTKMZTNGGDPYJHXRT5426GY

Trefethen'in Aralık ayında mahkum edilmesi beklendiği, ancak resmi bir tarih belirlenmediği aktarıldı.

Görenler ikiz zannediyor ama gerçek bambaşka! Doğum yaptıktan hemen sonra hamile kaldıGörenler ikiz zannediyor ama gerçek bambaşka! Doğum yaptıktan hemen sonra hamile kaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailesine “Kan testine götürüyorum” dedi! Bebeği böyle kaçırdıAilesine “Kan testine götürüyorum” dedi! Bebeği böyle kaçırdı
Büyük beden direk dansçısı şaşırttı! Yorumlar gecikmediBüyük beden direk dansçısı şaşırttı! Yorumlar gecikmedi
Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Seks turizmi: Yaşlı kadınlar akın akın onlar için geliyor!

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Sarı geceliğiyle öyle bir poz verdi ki... Beğeni butonu çöktü

Yetişkin içerik sektörüne böyle girdi! “Hareket edemedim ama...”

Yetişkin içerik sektörüne böyle girdi! “Hareket edemedim ama...”

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini öldürüp parçalara ayırdı

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.