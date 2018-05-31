İspanya'da Kara Para Aşk fırtınası!

Bugüne kadar 107 ülkede ekrana gelen 'Kara Para Aşk’ dizisi, son olarak İspanya’da yayınlanmaya başladı. İlk bölümü geçtiğimiz akşam İspanya’nın önde gelen televizyon kanalı Nova’da yayınlanan dizi aldığı yüksek reytinglerle İspanya’da da adından söz ettirdi.

'Amor de contrabando' ismiyle İspanyol televizyon izleyicisiyle buluşan 'Kara Para Aşk', 28 Mayıs’ta yayınlanan ilk bölümüyle yüzde 4,7 share elde ederek, yayınlandığı kanalı gün birincisi yaptı. Böylece yine Nova TV’de yayınlanan 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisinin başlangıç reytinginden daha yüksek bir oran elde etmiş oldu.

Şu anda Barcelona takımında forma giyen dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin de 'Kara Para Aşk' izlediği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Messi, paylaşımında çocuklarının videosuna yer verirken arka plandaki televizyonda yer alan 'Kara Para Aşk’ın görüntüleri dikkatli gözlerden kaçmadı.



