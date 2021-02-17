İspanya'da sokaklar yangın yerine döndü! Pablo Hasel'e destek gösterilerine polis müdahalesi

Ülkenin bazı büyük kentlerinde yapılan eylemlerde olaylar çıkarken, özellikle başkent Madrid ve Barselona'da polis, göstericileri dağıtmak için müdahale etti.

Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan, çoğunluğunu aşırı solcu grupların ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığa karşı cop kullanarak müdahale eden polis, bazı göstericilerin taş ve şişe atarak karşılık vermesiyle ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de kullandı.

Meydandaki kalabalığı dağıtan polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar sokak aralarında da devam etti. Bazı gruplar, çevredeki dükkanlara saldırarak, çöp bidonlarını ateşe verdi.

Benzer olaylar Barselona'da da yaşanırken, kent merkezinde toplanan göstericilere polis müdahale etti.

YARALILAR VE GÖZALTILAR VAR

Barselona ve Madrid sokaklarında devam eden olaylarda gözaltına alınanların olduğu, yaralıların da bulunduğu görüldü.

Katalonya bölgesinde dün akşam yapılan gösterilerde 33 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Plastik mermiden yaralanan bir gencin gözünü kaybettiği açıklandı.