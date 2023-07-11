Isparta'da feci kaza! Midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 35 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar- Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda meydana geldi. Nadir D.idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda, Serdar I.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 1 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, midibüsün Uluborlu'ya bağlı İleydağı köyünde çalışan tarım işçilerini Burdur'a taşıdığını söyledi. Midibüsün kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra demir bariyerleri kırıp devrildiğini belirten Baruş, midibüsteki 33 kişiden 1'inin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"35 YARALIMIZ VAR, 2'SİNİN DURUMU AĞIR"

Midibüsün çarpıştığı araçta 3 kişinin bulunduğuna bildiren Baruş, "35 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Yaralı vatandaşlarımızı hem Keçiborlu'daki hastaneye hem de Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdık. Şu anda olay yerinde yaralımız kalmadı. Diğer vatandaşlarımızın durumu iyi, bazıları ayakta, bazıları da yatarak tedavi görüyor." dedi.

Vatandaşların ciddi bir kaza geçirdiklerine anlatan Baruş, "Midibüs kavşaktaki virajı alamamış ve üzücü bir kaza yaşandı. Bu kazaları gördükçe üzülüyoruz. Özellikle işçi taşıyan toplu taşıma şoförlerinin çok dikkat etmesi lazım. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı ve bir daha böyle kazaların yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu. (AA)

