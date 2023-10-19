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  4. İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet günler sonra sessizliğini bozdu! Müşerref Akay'ın yorumu olay oldu

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet günler sonra sessizliğini bozdu! Müşerref Akay'ın yorumu olay oldu

19.10.2023 07:04 | Son Güncelleme:
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İlk albümünü doğduğu İsrail'de yapan, Türkiye'deki ilk albümünü ise 1995 yılında müzikseverlerle buluşturan Linet, İsrail-Hamas çatışmaları başladığı günden beri sessizliğini koruyordu. Linet hastane saldırısının ardından bir paylaşımda bulundu. Türk müziğinin tanınan isimlerinden Müşerref Akay'ın yorumu ise sosyal medyada tepki çekti.

İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet günler sonra sessizliğini bozdu! Müşerref Akay'ın yorumu olay oldu

İsrail'de doğan Türk şarkıcı Linet İsrail-Hamas çatışmaları başladığı günden beri sessizliğini koruyordu. İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısından sonra şarkıcı sessizliğini bozdu.

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"BU ÜLKEDE VERGİSİNİ ÖDEYEN BİR TÜRK VATANDAŞIYIM"

"Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım" diyen Linet açıklamasında "Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım" dedi.

"Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum" diyerek sözlerine devam eden Linet açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Ekran Alıntısı

DİLEĞİM BU SAVAŞIN SON BULMASI

"Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz!

Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz.
Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum.
Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum."

YORUMUYLA TEPKİ ÇEKTİ

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Müşerref Akay bu açıklamayı görünce kendini tutamadı. Müşerref Akay'ın şarkıcıyı hedef alarak "Hiçbir zaman sevmedim" yorumunda bulunması sosyal medyada tepki çekti.

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Müşerref Akay'ın yorumunu görenler "Ne alaka", "Konuyu kendine ne ara getirmiş", "Samimiyetsiz" yorumlarında bulundu.

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