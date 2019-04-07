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İsrail'de Özcan Deniz izdihamı! Aldığı ücret...

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisiyle geniş bir hayran kitlesi yakalayan Özcan Deniz, İsrail'de 11 bin kişiye konser verdi. Deniz'in konserden kazandığı ücretin ise 1 milyon TL olduğu ileri sürüldü.

İsrail'de Özcan Deniz izdihamı! Aldığı ücret...

Özcan Deniz İsrail'de konser verdi. Biletleri günlerce öncesinde tükenen konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi.

Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında Deniz'in İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

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İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.

KONSERİ İPTAL EDİN DEMİŞLERDİ!

Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı.

Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti.

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BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin." çağrısı yapılmıştı.

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi sayesinde Deniz ve Enver'in geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'deki turizm firmaları, dizinin çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.


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