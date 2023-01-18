İsrailli oyuncu Gal Gadot'un iç çamaşırlı pozuna yorum yağdı! 'Pantolon nerede?'

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Gal Gadot, beyaz kazağının altına iç çamaşırı giyip poz verdi. Takipçileri güzel oyuncuya ''Pantolonunu giymeyi unutmuşsun'' ve ''Ateşsin Gal'' gibi yorumlar yaptı.

Paylaşımına fotoğrafçı Dudi Hasson'u etiketleyen yıldız, ''İlk modellik işlerimden birinde birlikte çalıştık ve 20 yıl sonra hala fotoğrafçım ve yakın arkadaşım. Dudi beni en eşsiz anlarda yakalayabilecek yeteneğe sahip ve bu da o nadir anlardan biri'' ifadelerini kullandı.

Wonder Woman karakteriyle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Gal Gadot, İsrail'de doğup büyüdü. Yahudi kökenli bir ailenin kızı olan oyuncu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde 2 yıl boyunca görev yaptı.

Hızlı ve Öfkeli filminin pek çok versiyonunda rol alan Gadot, en son Nil'de Ölüm filminde kamera karşısına geçmişti.

Güzel oyuncunun Instagram'da 100 milyona yakın takipçisi mevcut.



