'Issız adam' olarak bilinen Cemal Hünal Survivor'la ilgili sorulan o soruya sinirlendi: "Engelliyorum..."

Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, Survivor 2021 ünlüler takımında yarışmıştı.

Oyuncu o dönemde oyun sırasında ciddi bir sakatlık yaşamış ve doktor Metin Kuş'un raporuyla Survivor 2021'den ayrılmak zorunda kalmıştı.

Şimdilerde 'Hudutsuz Sevda' dizisiyle ekranda olan Cemal Hünal son paylaşımında Survivor'a değinerek takipçileri tarafından sorulan 'Survivor'dan neden ayrıldın?' sorusundan artık sıkıldığını ifade etti.

"TÜM EKSİK AKILLARI ENGELLİYORUM"

Hep aynı sorunun sorulmasına sinirlenen oyuncu paylaşımına "Not: Adayı niye bıraktın diye soran tüm eksik akılları an itibarı ile engelliyorum" notunu düştü.

Cemal Hünal'ın yıldızı her ne kadar 'Issız Adam' ile parlasa da 'Kış Masalı', 'Adanalı', 'Seni Bana Yazmışlar', 'Asi' gibi pek çok dizide rol aldı.