YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. İştah açan yeşil rengi, doyumsuz tadı: Ispanak çorbasını denemeyen kalmasın!

İştah açan yeşil rengi, doyumsuz tadı: Ispanak çorbasını denemeyen kalmasın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 16.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitaminler ve antioksidanlarla dolu olan ıspanak, göz sağlığına fayda sağlarken, kanseri önlemeye yardımcı olabilir, kan basıncı seviyelerini düşürebilir hatta oksidatif stresi bile azaltabilir. Hal böyle olunca ıspanağın tüm sağlık yararlarından faydalanmak gerekir. Bunun için size bol şifalı ıspanak çorbası tarifi hazırladık.

Tüm yapraklı yeşillikler arasında ıspanak kuşkusuz en çok yönlü olanlardan biri. İster smoothie'lere koyun, ister salata olarak tüketin isterseniz de kekini yapın. Sağlığa olan faydaları nedeniyle de sofralarımızdan eksik etmemiz gereken bu yeşilliği dilerseniz çorba olarak da tüketebilirsiniz. İşte kış gününde içinizi ısıtacak ıspanaklı çorbanın yapılışı.

ISPANAK ÇORBASI MALZEMELERİ

  • Yarım kilo haşlanmış ıspanak
  • 500 ml süt
  • 600 ml tavuk suyu
  • 2 kaşık un
  • 2 kaşık tereyağı
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 adet kesme şeker
  • Tuz
  • Karabiber
  • Krema
  • Parmesan peyniri

Screenshot_22

ISPANAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Ispanak çorbası yapmak için teflon bir tencereye iki kaşık tereyağı atılır ve erimesi beklenir. Rendelenmiş orta boy soğan eriyen yağa ilave edilir. Soğanlar yumuşayıncaya kadar karıştırılır.
  • Soğanlar kavrulduktan sonra un ilave edilir. Bulamaç haline getirildikten sonra haşlanmış ıspanak eklenir ve karıştırılır. Ardından bu karışıma yavaş yavaş süt ilave edilir.
  • Arkasından da tavuk suyunu ve şekeri ekleyebilirsiniz. Bir miktar tuz serpilir ve kaynamaya bırakılır. Zaman zaman tencerenin kapağını açarak çorbayı karıştırmak gerekir.
  • 15 dakika sonra çorbamız hazır olacaktır.

ISPANAK ÇORBASI NASIL SERVİS EDİLİR?

Ispanak çorbası piştikten sonra el blenderı ile çırpılır. Rengi de bu çırpma işleminden sonra ortaya çıkar. Servis için bir kaseye koyduğunuz çorbanın üzerine krema, parmesan peyniri ve muskat dökebilir, böylelikle güzel bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz.

Saray mutfağının vazgeçilmez tadı: Hünkar beğendi en iyi bakın nasıl yapılıyor!Saray mutfağının vazgeçilmez tadı: Hünkar beğendi en iyi bakın nasıl yapılıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Saray mutfağının vazgeçilmez tadı! Saray mutfağının vazgeçilmez tadı!
Osmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifiOsmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

O ilaçları kullanırken sakın tüketmeyin!

O ilaçları kullanırken sakın tüketmeyin!

Kıvamı yerinde, tüm püf noktaları içinde!

Kıvamı yerinde, tüm püf noktaları içinde!

Simitin şeklini köftenin lezzeti ile buluşturduk: Usta şeften simit köfte tarifi!

Simitin şeklini köftenin lezzeti ile buluşturduk: Usta şeften simit köfte tarifi!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Ustası tek tek anlattı! 'Ben beceremem' demeyin

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

Parmaklarınızı yedirtecek lezzet: Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır?

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Diğer Haberler

Saray mutfağının vazgeçilmez tadı: Hünkar beğendi en iyi bakın nasıl yapılıyor!

Saray mutfağının vazgeçilmez tadı!

İzmirli işletmeciden damla sakızlı kahveli mantı tarifi!

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Daha önce böyle mantı yemediniz

Damaklarda şölen havası estiren mezelerin mezesi: Nefis mi nefis haydari tarifi!

Damaklarda şölen havası estiren mezelerin mezesi!

Simitin şeklini köftenin lezzeti ile buluşturduk: Usta şeften simit köfte tarifi!

Simitin şeklini köftenin lezzeti ile buluşturduk: Usta şeften simit köfte tarifi!

Kıvamı yerinde, tüm püf noktaları içinde: Usta şeften ıslak kek yapılışı!

Kıvamı yerinde, tüm püf noktaları içinde!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.