İştah açan yeşil rengi, doyumsuz tadı: Ispanak çorbasını denemeyen kalmasın!

Tüm yapraklı yeşillikler arasında ıspanak kuşkusuz en çok yönlü olanlardan biri. İster smoothie'lere koyun, ister salata olarak tüketin isterseniz de kekini yapın. Sağlığa olan faydaları nedeniyle de sofralarımızdan eksik etmemiz gereken bu yeşilliği dilerseniz çorba olarak da tüketebilirsiniz. İşte kış gününde içinizi ısıtacak ıspanaklı çorbanın yapılışı.

ISPANAK ÇORBASI MALZEMELERİ

Yarım kilo haşlanmış ıspanak

500 ml süt

600 ml tavuk suyu

2 kaşık un

2 kaşık tereyağı

1 adet rendelenmiş soğan

2 adet kesme şeker

Tuz

Karabiber

Krema

Parmesan peyniri

ISPANAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Ispanak çorbası yapmak için teflon bir tencereye iki kaşık tereyağı atılır ve erimesi beklenir. Rendelenmiş orta boy soğan eriyen yağa ilave edilir. Soğanlar yumuşayıncaya kadar karıştırılır.

Soğanlar kavrulduktan sonra un ilave edilir. Bulamaç haline getirildikten sonra haşlanmış ıspanak eklenir ve karıştırılır. Ardından bu karışıma yavaş yavaş süt ilave edilir.

Arkasından da tavuk suyunu ve şekeri ekleyebilirsiniz. Bir miktar tuz serpilir ve kaynamaya bırakılır. Zaman zaman tencerenin kapağını açarak çorbayı karıştırmak gerekir.

15 dakika sonra çorbamız hazır olacaktır.

ISPANAK ÇORBASI NASIL SERVİS EDİLİR?

Ispanak çorbası piştikten sonra el blenderı ile çırpılır. Rengi de bu çırpma işleminden sonra ortaya çıkar. Servis için bir kaseye koyduğunuz çorbanın üzerine krema, parmesan peyniri ve muskat dökebilir, böylelikle güzel bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz.



