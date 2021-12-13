İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bünyamin Sürmeli tarih verdi

Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle kıyı Ege'de kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli yağış görülecek. Cuma gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak.

Ankara'da bugün 16 derece olan sıcaklık yarından itibaren düşmeye başlayacak. Etkili olacak yağış hafta sonuna kadar devam edecek. Sıcaklık 6 dereceye kadar inecek.

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, bu hafta ortası hava sıcaklıklarının tek hanelere ineceğini belirterek, "15 Aralık'ta Ankara'da kar görülecek. Marmara'nın güneyinde de kar görebiliriz" dedi.

Sürmeli, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"16 Aralık'tan itibaren il sınırlarının yüksek kesimlerinde kar görme ihtimalimiz var. 20 Aralık itibarıyla kar ihtimali yükseliyor. 19-20-21 Aralık'ta İstanbul'da kar görme ihtimali halen yüzde 50'ye ulaşmış değil. Olası ihtimaller içinde en yüksek ihtimal de bu. Ama yine de beklentiyi yükseltmiyoruz."



