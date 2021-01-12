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  4. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji duyurdu: 4 gün kar yağışı etkili olacak

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji duyurdu: 4 gün kar yağışı etkili olacak

12.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul için beklenen kar yağışı haberi Meteoroloji'den geldi. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışının, 4 gün boyunca etkili olacağı belirtildi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklığı ise yarından itibaren 7 derece birden düşecek.

İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul’da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul’a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İSTANBUL'UN 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

Bugün: Yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

Çarşamba: Yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe: Az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı (12 Ocak hava durumu)Hava durumuyla ilgili son tahminler! Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı (12 Ocak hava durumu)

Cuma: Kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi: Kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar: Kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi: Kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

(İHA)

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