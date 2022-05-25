İstanbul Beyazıt'ta silahlı çatışma! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta geçtiğimiz pazartesi günü iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken polis, 27 kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür. Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çatışma anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalanların hızla ara sokağa kaçtığı görülüyor. Bu sırada köşede durarak defalarca ateş eden bir kişi karşı tarafın silahından gelen kurşunla vurularak yere yığılıyor. Yaralının yardımına yine çevredekiler koşuyor.





