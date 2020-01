İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği "Son", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde John Steinbeck ve Boriz Vian'in yazdığı "Karıncalar - Bir Sabah Vardı", Ümraniye Sahnesi'nde Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamının üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişmesini konu alan "Tatlı Kaçık", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı "Çin Sabahta" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibse'nin çağdaş insanın dramını anlattığı "Nora (Bir Bebek Evi)" sahnelenecek.

On iki jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun "On İki Öfkeli Adam" da 23, 24 ve 25 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Keşanlı Ali Destanı"nın prömiyeri TİM Show Center'da; Michael Önder’in kaleme aldığı ilk oyun olan "Fanatik"in prömiyeri ise Kenter Tiyatrosu'nda 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Portekiz müziğinin başarılı seslerinden António Zambujo, Türkiye'de ilk kez 24 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'de 24 Ocak'ta Mark Eliyahu, "Let It Go" turnesi kapsamında sahne alırken, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM - BKM iş birliğiyle 25 Ocak'ta başarılı rock grubu Duman, 26 Ocak'ta Yalın konser verecek.

Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, ilk albümü "Hasretin İki Yakası" konseri ile dinleyiciyle buluşacak. Zülfü Livaneli'nin de "Memleket Kokulu Yarim" adlı şarkısının bulunduğu ve koro ile birlikte söylediği albümün konseri 26 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

- Sergi ve paneller

Ayşe Hamzaçebi Suvarierol'un "Hayal Sahnesinde Renk Ahenk/Rengarenk" isimli resim sergisi, Tünel Sanat Galerisi Üst Salon'da 20 Ocak'ta açılacak.

Orhan Pamuk, 21 Ocak'ta Yapı Kredi Loca Loca'da yapılacak olan söyleşide, "Benim Adım Kırmızı Üzerine Yazılar"ı yayına hazırlayan Erkan Irmak ve roman üzerine iki makale yazmış olan Feride Çiçekoğlu bir araya gelerek bu romanı yazma sürecini ve yıllar sonra onu nasıl değerlendirdiğini konuşacak.