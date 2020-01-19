İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Özgür Kaymak'ın yazıp yönettiği "Son", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde John Steinbeck ve Boriz Vian'in yazdığı "Karıncalar - Bir Sabah Vardı", Ümraniye Sahnesi'nde Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamının üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişmesini konu alan "Tatlı Kaçık", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nezihe Meriç'in yazdığı "Çin Sabahta" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibse'nin çağdaş insanın dramını anlattığı "Nora (Bir Bebek Evi)" sahnelenecek.

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise bu hafta kendinden ve yerinden mutlu olmayan insanın, başka biri olmayı deneme macerasını konu edinen "Siz Ne Dersiniz" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Becky Mode'nin yazıp Elif Erdal'ın yönettiği "Tamamen Doluyuz" ise Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde 21-25 Ocak'ta sahnelenecek.

"Rüya" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 26 Ocak'ta ayrıca "Harikalar Mutfağı" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Çocuk oyunlarında ise bu hafta 23 ve 24 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

On iki jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun "On İki Öfkeli Adam" da 23, 24 ve 25 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı "Hanımefendinin Ziyareti" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini; Madam Curie’nin buluşu, yüzyılın en önemli keşfi olarak ortaya çıkan ve adeta bir çılgınlığa dönen radyum elementinin ışıltılı, parlak ve karanlık yüzü arasında giderek sıkışan gencecik kadınların olağanüstü değişimi ve savaşı konu edinen "Bir Peri Masalı - Radyum Kızları" ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 21-26 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen sorgulamalar, çatışmalar ve hesaplaşmaları konu alan "Bir Picasso" 23-26 Ocak'ta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'ye, Anton Çehov'un yazıp Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" ise aynı tarihlerde Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.

Yine 23-26 Ocak'ta Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde William Shakespeare'in Sinyor Battista’nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen oyunu "Hırçın Kız" oynayacak.