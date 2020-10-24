HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da adresi bulamadığı için darp edilen kargocu hayatını kaybetti

İstanbul'da adresi bulamadığı için darp edilen kargocu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy’de adres eksik olduğu için teslimat yapamayınca yardımcı olmaya çalıştığı alıcı tarafından darp edilen kargocu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da adresi bulamadığı için darp edilen kargocu hayatını kaybetti

Çekmeköy'de 19 Ekim’de bir kargo şirketinde çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adres eksikliği nedeniyle paketi teslim edemeyince kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi telefonla aradı.

ADRESİ BULAMAMASINA SİNİRLENDİ

İbin, Tayfun Ş.'ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin'in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu.

KAFASINA ALDIĞI DARBELERLE YERE YIĞILDI

Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastanede yaşam savaşı veren İbin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis ettiErmenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti
Feci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldıFeci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldı
Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...
En Çok Okunan Haberler
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yüzüne tüküren kadını otobüsten fırlattı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yıllardır ekrana çıkmıyor! Görenler tanıyamadı
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Yok böyle bir dolandırıcılık! Attıkları mesaj 'pes' dedirtti
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Onlarca kadını taciz etmekten suçlanıyor! Görüntüsü ilk kez ortaya çıktı
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 24 Ekim koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Tokat'ta feci kaza! Otomobil sürüye daldı, 10 koyun telef oldu
Feci kaza! Otomobil koyun sürüsüne daldı
İstanbul'da lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi İranlı adamın cinayetini ortaya çıkardı
Lüks villada dehşet! Arkadaşının şüphesi cinayeti ortaya çıkardı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
MSB: Anadolu Vaşağı tatbikatı başarıyla tamamlandı
Antalya'da Rus turist, otostop çekerek bindiği otomobil kaza yapınca öldü
Rus turist, otostop çekerek bindiği araçta hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti
45 günde inşa edilmişti! Fahrettin Koca yerinde inceledi
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düğünde sahte altını gerçek altınla değiştiren şüpheli tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.