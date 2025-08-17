İstanbul'da büyük ameliyat: Bacak dokularıyla yeni dil yaptılar! Tam 12 saat sürdü...

İstanbul’da, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen zorlu bir operasyonla 50 yaşındaki bir hasta yeniden hayata tutundu. Dil kanserine yakalanan ve dilinin neredeyse tamamı alınmak zorunda kalan hastaya, bacağından alınan dokuyla yeni bir dil yapıldı.

OPERASYON 12 SAAT SÜRDÜ

12 Haziran’da gerçekleştirilen ve 12 saat süren operasyonla, hem tümörlü doku tamamen çıkarıldı hem de hastanın bacağından alınan sağlıklı doku ile dil rekonstrüksiyonu yapıldı. Tek bir ameliyatta hepsini gerçekleştirdiler.

İKİ FONKSİYON BİRDEN KORUNDU

Ameliyatta sadece doku naklinin başarısı değil, hastanın yürüme fonksiyonlarının da korunması hedeflendi. Cerrahi ekip, bacağın hem estetik hem de işlevsel bütünlüğünü koruyarak, ağız içine yeni bir dil yapısı yerleştirmeyi başardı.