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İstanbul'da çocuklardan sağır ve dilsiz bir başka çocuğa korkunç işkence: Sıkıştırıp dövdüler, kulağını kesmeye çalıştılar

07.01.2025 13:02
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Sağır ve dilsiz çocuğun kulağını penseyle kesmeye çalışıp bu anların görüntüsüyle bir de çocuğun abisini tehdit eden iki çocuk sosyal medyayı dehşete düşürdü. İstanbul'da çekilen işkence görüntülerinde internet kafede bir çocuğun sıkıştırılarak darp edildiği görülüyordu. İşkencecilerin de 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da çocuklardan sağır ve dilsiz bir başka çocuğa korkunç işkence: Sıkıştırıp dövdüler, kulağını kesmeye çalıştılar

İnternet kafede çekilen işkence görüntülerinin adresi İstanbul'un Esenyurt ilçesi. 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk korkunç bir akran zorbalığına imza attı. Sağır ve dilsiz çocuğa ettikleri işkenceyi kameraya alan çocuklar, görüntüleri ağabeye gönderip bir de “Şikayetçi olursan sana da böyle yaparız” diyerek gözdağı verdi. Polis ekipleri hızla harekete geçip zorba çocukları gözaltına aldı. Görüntüler dehşete düşürüyor...

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İNTERNET KAFEDE GÖRÜP BOŞ ODAYA GÖTÜRDÜLER

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü.

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KABLOYLA VURDULAR, PENSEYLE KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı.

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GÖRÜNTÜLERİ ÇOCUĞUN AĞABEYİNE GÖNDERDİLER

Dakikalarca süren işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi. Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar “şikayet ederken sana da böyle yaparız” diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı.

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AĞZI BURNU KAN İÇİNDE KALDI

Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü. Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt işkence
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