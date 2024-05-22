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İstanbul’da İranlı öğretmen skandalı! Özel okulu karıştıran taciz olayı! Öğrenciler anlattı, veliler ayaklandı

22.05.2024 07:38
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İstanbul’daki özel bir okulda yaşanan taciz skandalı dehşete düşürdü. İranlı bir öğretmenin Çekmeköy’de bulunan özel bir kolejde onlarca öğrenciye yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Skandal iddiaların öğrenciler tarafından dile getirilmesi ile birlikte öğretmen işten çıkartıldı. Aileler ise olayı sosyal medyadaki veli gruplarından çok sonra öğrenince büyük tepki gösterdi. Ailelerin çocuklarını sorgulamasıyla mağdur öğrenci sayısının ise bilinenden çok fazla olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da İranlı öğretmen skandalı! Özel okulu karıştıran taciz olayı! Öğrenciler anlattı, veliler ayaklandı

İstanbul’daki özel bir okulda İranlı öğretmen skandalı… Olay Çekmeköy’de bulunan özel bir okulun kampüsünde meydana geldi. İranlı B.G. isimli kişi yaklaşık 3 ay önce bu okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Görev yaptığı süre boyunca 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerin dersine girdi. Geçtiğimiz hafta ise üç çocuk öğretmenlerine giderek G.’nin cinsel tacizine maruz kaldıklarını anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu konuya ilişkin idari bir soruşturma başlatıldı, konu Emniyet’e bildirildi ve öğretmenin iş akdi feshedildi. Ancak diğer velilere bu durum haber verilmedi. Olay ise veli gruplarında patlak verdi. Çocuklarını sorguya çeken veliler kendi çocuklarının da öğretmen dehşetini yaşadığını öğrendi. Veliler Çekmeköy Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak olayı anlattı.

VELİLER AYAKLANDI, OKULA GİDEREK HESAP SORDU

100 veli bugün okula giderek “hesap sordu.” Ancak okul müdürü ise şüphelinin iş akdini feshettiklerini açıkladı. Ancak okul yönetimi tarafından kendilerine haber verilmediğini aktaran bir grup veli okul önünde nöbete başladı.

‘OLAYI VELİ GRUBUNDA ÖĞRENDİK’

Halk TV’nin haberine göre; bir başka veli ise, “Bu öğretmen çocukların özel bölgesini elleyip, kayda almış. Çocukları tuvalete götürerek özel bölgelerine dokunmuş. Olaya ilişkin şikayet yapılmış. Ancak okul yönetimi bizlere bir bilgi vermedi. Veli gruplarında konuşulunca bu olay daha fazla mağdur çocuk olduğu ortaya çıktı. 30’u aşkın çocuk benzer beyanlarda bulunuyor. Ancak öğretmen ortada yok. Okul müdürü Emniyet’e haber verseydi şüpheli gözaltına alınıp, tutuklanırdı. Ama şimdi o öğretmen nerede bilmiyoruz. Okul müdürüyle bugün görüştük. Öğretmenin iş akdi feshedilmiş. Bu yetmez" diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMI KUCAĞINA OTURTMUŞ’

Bir başka veli ise, “İki çocuğum bu okulda. Dün onlara bu olayı sorunca ikisi birden konuşmaya başladı. Öğretmenin onları ısrarla kucağına oturttuğunu anlattı” dedi.

‘SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ’

Okul yetkilileri ise konunun Emniyet’e intikal ettiğini belirterek, “Bu olaya karşı gereken neyse yaptık. Tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Asla göz yumamayız. Süreci takip edeceğiz” denildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise yaşanan dehşeti doğrulayarak, “Okul yönetimi tarafından, öğretmenin okul ile ilişiği kesilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için müfettiş görevlendirilmiştir” dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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