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İstanbul'da kar yağışı için net tarih! "Öyle bir kış yapar ki en sıcak havaları bile unutturur"

01.01.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Dört gözle beklenen kar yağışı yılbaşına denk gelmedi fakat yeni yılın ilk günü gelen uyarı aşırı soğukları işaret ediyor. Bu uyarıya göre ocak ayının ortasına doğru Türkiye hayli sert bir kutup soğuğuyla karşı karşıya kalabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün gece saatlerine dikkat çekerek yağış uyarısında bulundu. Ülkenin batı kesimlerinde yağışların artması bekleniyor. Peki 1 Ocak 2024 hava nasıl olacak? İşte son açıklamalarla bugünün hava durumu...

İstanbul'da kar yağışı için net tarih! "Öyle bir kış yapar ki en sıcak havaları bile unutturur"

2023'ün sonları itibarıyla İstanbul'da hakim olan ılık havalar ocak ortasından itibaren yerini kar yağışı ve beraberinde buz gibi bir havaya bırakacak. 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusuna net tarihle yanıt veren meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarılarının yanı sıra Meteroloji Genel Müdürlüğünden de günün hava durumuna ilişkin açıklama geldi.

TRAKYA'DA TERMOMETRELER 0'I GÖSTERECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk'te yaptığı açıklamada İstanbul'da kar yağışına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi Balkanlar'dan soğuk hava kütlesi geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var, bu olasılık artabilir. Marmara Bölgesi'nden başlayarak Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların 5-6 dereceye düşeceği, hatta Trakya'da 0 derecelere kadar düşeceği bir soğuk hava, yağışlı hava geliyor. Kar yağışı için hem soğuk hem de yağışlı hava olması gerekir. Nemin olması da gerekir. Eğer sistemler çok değişmez ise bu sistemi Marmara ve İstanbul’a kar yağacağını tahmin ediyorum.

"ÖYLE BİR KIŞ YAPAR Kİ O SICAKLARI BİLE UNUTURUZ"

Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz.

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NET TARİH VERDİ

3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe, cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

OCAK ORTASINDA DONABİLİRİZ

Sosyal medyadan hava durumuna dair değerlendirmeler paylaşan Hava Forum hesabının uyarısı da dikkat çekti. Hava durumundaki keskin değişime dikkat çekilen paylaşımda "Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor" dendi.

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Ayrıca İstanbul'da son 23 yılın en ılık yılbaşısı yaşandığı bilgisi de aktarıldı.

BATI BÖLGELERE UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANTALYA'DA SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ORHAN ŞEN DE UYARDI: KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT! İSTANBUL’DA…

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı:

“Yeni yılın ilk gününde Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz Antalya sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu. Yağışlar gece Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde bu haftada devam edecek. Yarın salı günü yağışlar; Marmara ve İç Anadolu, Batı Karadeniz’i de kapsayacak. İstanbul bugün parçalı bulutlu 15 derece yarın yağmurlu. İzmir yağmurlu 16, Antalya yağmurlu gece doğusu kuvvetli yağışlı 18, Ankara 10 derece olacak.”

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