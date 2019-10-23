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İstanbul’da otobüs şoförü ile yolcu arasında kavga! Küfürler havada uçuştu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Küfür, tehdit ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Fatih Atikali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün şoförü Yavuz Selim durağına geldiği sırada durarak yolcu almak istedi. O esnada iddiaya göre otobüs şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otobüs şoförü, yüksek sesle bağıran yolcuya "İstediğin yere telefon aç" derken, yolcu ise "Hep böyle yapıyorsun" karşılığını verdi. Tansiyonun iyice yükseldiği olayda otobüs şoförü yolcuya, "İn aşağıya" dedi. Yolcunun "İnmiyorum ne yapacaksın?" sözleri üzerine adeta çıldıran şoför, "Sen para veriyor musun, bedava biniyorsun. Bedavacı hem para vermiyorsun hem de konuşuyorsun" dedi.

Tartışma sürdüğü esnada şoför durakta bekleyen yolcuları almadan birkaç metre ilerleyince diğer yolcular da duruma tepki gösterdi. Aracı durdurarak ayağa kalkan şoför ile yolcu arasında daha da şiddetlenen kavgada şoför, "Git çağır polisi, yeter artık yeter" diyerek bağırdı. Dışarıda bekleyen yolculara da "Ne oldu ağabey hayırdır?" diyen şoför, ardından küfürleştiği yolcuyu almadan duraktan ayrıldı. Küfür, hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Fatih kavga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazık çok yazık referansla töleransla hatırla ricayla yalvarmayla acındırmayla doldurmuşlar kurumlara ne idiğü belli olmayan bunun gibi çakalları ondan sonra vatandaşa havlayıp durur sanane oğlum onun bedava binmesi senin üzerine vazife mi onu söylemek Kurumlar kitlenmiş kitlenmiş iş yapan olmadığı gibi neden yapmıyorsun veya yapılmıyor diyecek mevki de yok.BAŞKANLIK sistemi böyle oluyor galiba.........
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