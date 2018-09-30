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İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

Pendik'te çıkan komşu kavgasında silahlar konuştu. Olayda 1 kadın hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen kişi, karşısındakilere ateş açtı. Saldırıda aynı aileden olan 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA


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