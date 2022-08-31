İstanbul'da taksi bulamayan Aydemir Akbaş isyan etti: Deliriyorum

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor. Vatandaşlar boş taksi bulmakta zorlanırken ünlü bir isim Aydemir Akbaş da İstanbul'daki taksi sorununa isyan etti. Hastaneye gitmek için bir buçuk saat taksi beklediğini söyleyen Akbaş, yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada dile getirdi.

"HASTANEYE GİTMEMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM"

Aydemir Akbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanseri 10 yıl önce yendim. Ama KOAH 11 yıldır devam ediyor. Pazartesi günü doktorumla randevum vardı. 9'da evden çıktım. Bir buçuk saat oldu hala taksi bekliyordum. Bir ara eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm. Tam dönerken karşımda bir taksi gördüm. Gelen müşterisini reddetmişti. Sonra bana döndü baba gel dedi. Meğer daha önce arabasına yine binmişim. Telefonunu verdi 'Sıkışırsan beni ara' dedi."

"BEŞ BİN DEĞİL ON BİN TAKSİ LAZIM"

"Şimdi gelelim sadede. Kucağında bebeklerle taksi bekleyen kadınları gördüğüm zaman deliriyorum. Bu taksi eksikliği İstanbul halkı için bir eziyet. Lütfen ama lütfen bu işi bir an evvel halledin. Bana göre beş bin değil on bin taksi lazım. Buna devamlı bindiğim taksi şoförleri de katılıyor."





