HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

16.12.2020 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulamasının başlatıldığını bildirdi. 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Genç kız rezidansın 18’nci katından atladıGenç kız rezidansın 18’nci katından atladı
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Japon devini 300 milyon dolara satın aldı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Antalya'da eski sevgili kabusu! Genç kadın dehşeti yaşadı

Antalya'da eski sevgili kabusu!

10 yılda 37 büyük ikramiyenin çıktığı Muratpaşa'da Milli Piyango'ya büyük ilgi

Muratpaşa'da Milli Piyango'ya büyük ilgi

Esenyurt’ta korkunç olay! Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

20 yıldır sahilde altın arıyor! Buldukları görenleri şaşırtıyor

20 yıldır sahilde altın arıyor! Buldukları görenleri şaşırtıyor

Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı

Eşi babasını öldüren Didar D.: Babam ölümümü satın aldı

Son dakika! 'Selam Tevhid' davasında cezalar belli oldu

Kritik davada cezalar belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.