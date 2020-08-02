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  4. İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Deniz taksi kayalığa oturdu

İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza! Deniz taksi kayalığa oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 07:14 | Son Güncelleme

İstanbul Kınalıada açıklarında içinde 4 kişinin olduğu bir deniz taksi sığ uyarısı işaret lambasına çarptıktan sonra kayalığa oturdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken teknedekiler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kınalıada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Kınalıada'ya giden bir deniz taksi henüz bilinmeyen bir nedenle önce sığ uyarı işaret lambasına çarptı, ardından kayalıklara oturdu. Deniz taksinin içerisinde 1'i mürettebat 3'ü yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILDILAR

Kayalıklar arasında kalan tekneye, Sahil Güvenlik botları ulaşarak mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişiler ifadeleri alındıktan sonra Maltepe-Adalar Lojistik İskelesine getirildi. Kazazedeler, kendilerini bekleyen aileleriyle birlikte buradan ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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