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İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman, hangi tarihte? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin tarihi

17.10.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrolü paylaşıyor. Aşk-ı Memnu'dan bu yana ilk kez bir projede yer alan ikilinin rol aldığı film, Netflix'te yayınlanacak. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman, hangi tarihte? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin konusu nedir? İşte detaylar...

İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman, hangi tarihte? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı filminin tarihi

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Aşk-ı Memnu'nun ardından 13 yıl sonra tekrar bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul İçin Son Çağrı filmi nedeniyle şu sıralar tatlı bir heyecan yaşıyor. Filmin çekimleri New york'ta yapıldı. İşte İstanbul İçin Son Çağrı filminin Netflix'te yayınlanacağı tarih...

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Film için kısa bir teaser da Netflix'te gösterildi.

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BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ 13 YIL SONRA AYNI PROJEDE!

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan ikili 13 yıl sonra tekrar bu proje için kamera karşısına geçti.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.

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Netflix Aşk-ı Memnu dizisi Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ aşk-i memnu

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