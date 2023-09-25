HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İstanbul için sürpriz 'Muharrem İnce' iddiası! İYİ Parti'den aday mı olacak? Açıklama geldi

İstanbul için sürpriz 'Muharrem İnce' iddiası! İYİ Parti'den aday mı olacak? Açıklama geldi

25.09.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genele Başkanı Muharrem İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) adayı olacağı iddiaları bir anda gündem yarattı. Söz konusu iddialarla ilgili İnce'yle görüştüğünü açıklayan eski Devlet i Bakanı Dr. Masum Türker, İnce'nin söylediklerini canlı yayında aktardı.

İstanbul için sürpriz 'Muharrem İnce' iddiası! İYİ Parti'den aday mı olacak? Açıklama geldi

Yerel seçimlere doğru geri sayım başlarken, muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de il kongreleri sürerken, 81 ilde aday çıkaracağını duyuran İYİ Parti'de ise büyükşehir adayları merak konusu oldu.

'MUHARREM İNCE' İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Özellikle Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti'nin göstereceği adaylar merakla beklenirken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündem yarattı.

İSTANBUL ADAYI MI OLACAK?

Kulislerde İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacağı konuşulmaya başlandı.

Söz konusu iddialar bir anda kulislerde hareketlilik yaşanmasına neden olurken, konuyla ilgili İnce cephesinden açıklama geldi.

thumbs_b_c_577101d3aaf0e4faa35ea2130e0c7391

İNCE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TV100'deki canlı yayına konuk olan Eski Devlet Bakanı Dr. Masum Türker, adaylık iddialarını İnce'ye sorduğunu açıkladı.

Ekran Alıntısı

Dr. Masum Türker'in açıklamaları şöyle:

"Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: 'Öyle bir konu yoktur. Saygılar.'"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu belirti varsa dikkat! Sakın es geçmeyin, kansere yakalananların yüzde 86'sında görülüyorBu belirti varsa dikkat! Sakın es geçmeyin, kansere yakalananların yüzde 86'sında görülüyor
Havalimanına yolcu taşıyordu! Yaralılar varHavalimanına yolcu taşıyordu! Yaralılar var
Polislere sıcak su atarak saldırdılar! Yaralılar varPolislere sıcak su atarak saldırdılar! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İstanbul Muharrem İnce İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.