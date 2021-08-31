HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 bin adet altın ele geçirildi! Piyasa değeri 50 milyon lira

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 bin adet altın ele geçirildi! Piyasa değeri 50 milyon lira

31.08.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 6 ilde Cumhuriyet döneminden bu yana basımı durdurulan Reşat Altın, Hamit Altın ve Ata Lirası basımı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet altın ele geçirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 10 bin adet altın ele geçirildi! Piyasa değeri 50 milyon lira

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan Reşat Altını, Hamit Altını ve Ata Lirası olarak adlandırılan altınlarının basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

41a22546b952f84d8ee9b483aa5fa9d8

Bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve basım atölyelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan yaklaşık 10 bin adet Ata Lirası, Reşat ve Hamit altını ele geçirildi.

a6347eeca8ccf549d58250186270baf6

6 ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

232d282398c9d1a022858afaf6fbb4fa

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldıBu trene binmek yasak! 4 kişini kemiği kırıldı
PARTNEREline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdıEline çatal ve bıçak alan ünlü şarkıcının bu pozu beğeni rekoru kırdı
Gemi söküm tesisi yakınında zararlı asbest tespit edildiGemi söküm tesisi yakınında zararlı asbest tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.