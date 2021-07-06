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  4. İstanbul'u sağanak vurdu, Kartal'da ağaç devrildi

İstanbul'u sağanak vurdu, Kartal'da ağaç devrildi

06.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da yoğun yağış ve rüzgar sonrası dayanamayan bir ağaç devrildi. İtfaiye ekiplerince uzun süren çalışmalar sonrası ağaç devrildiği yerden kaldırıldı. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kartal Cevizlik Mahallesi Funda Sokak'ta ise yoğun yağış ve rüzgar sonrası bir ağaç devrildi. Ağacın devrildiği esnada sokak içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası devrilen ağaç yerinden kaldırıldı.

"AĞAÇ YAĞMURA DAYANAMADI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Süleyman Akkaş, "Bugün aşırı derecede bir yağmur yağdı. Buralarda sel oluştu resmen. Ağaç da yağmura dayanamayarak devrildi. Neyse ki can kaybı, yaralanma olmadı. İtfaiye geldi, ağacı yerinden kaldırdı. İstanbul'da yaz günü böyle bir yağmuru ilk defa gördüm" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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