İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz: Ege'nin sokakları bile başka

Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterini canlandıran oyuncu Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz senelerde İstanbul'u terk etti. İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren Gürbüz, tedavi sürecini tamamladıktan sonra kendisine bambaşka bir hayat kurdu.

Doğa ile iç içe yaşamaya başlayan Gürbüz, koronavirüsten korunmak adına taktığı maskesi ile poz verdi. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, "Ege'nin sokakları bile başka" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki Gürbüz, geçtiğimiz günlerde takipçilerinin "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "En çok sorulan soru... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada...

Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği, çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum. Yeşili, maviyi, suyu, gökyüzünü, ağacı, çiçeği, kuşu, yosunu görmeyi çok seviyorum.

Uyandığımda karşı evi değil, bir ağacı görmeyi, evden çıkınca alışveriş merkezine değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum. Neresi olduğu mühim değil. Görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik. Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar..."