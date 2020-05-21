İstanbul'u terk eden Aslıhan Gürbüz 'nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermiş, yaşadığı sağlık sorunlarının da etkisiyle İstanbul'u terk etmişti.

İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren oyuncu, tedavi sürecini tamamladı. Kendisine yepyeni bir hayat kuran Aslıhan Gürbüz kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Yeni hayatından fotoğrafları sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Aslıhan Gürbüz "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi. Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Gürbüz son olarak yaptığı paylaşıma şunları yazdı:

'EVDEN ÇIKINCA AVM'DE DEĞİL...'

"En çok sorulan soru 'nerede yaşıyorsunuz?'... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada... Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum.

Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik... Bu memleketin cennet gibi bir köşesinden herkese selamlar."