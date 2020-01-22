Aslıhan Gürbüz kariyerini zirvede bıraktı! İşte yeni hayatı

En son ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara verdi. Gelen teklifleri geri çeviren ünlü oyuncunun bu kararının sebebi ortaya çıktı. 2.Sayfa programında yer alan habere göre; Bir gün apar topar İstanbul’dan giden Gürbüz, kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Bedensel olarak kendini tüketen güzel oyuncu iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirdi. Geçmişte başına gelen trafik kazasının izlerini ve devamında yaşadığı sakatlıkları iyileştirmek için aylarca tedavi gördü. Tüm bunların üzerine saatlerce süren çekimler sebebiyle hayatına devam edemeyecek duruma gelen Gürbüz; dizinin bazı bölümlerinde yapılan senaryo değişiklikleriyle setten de bir süre sonra uzaklaştı. Yepyeni bir hayat kuran güzel oyuncu kaostan, trafikten, koşturmadan uzaklaştı. Doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Son günlerde rahatça oturup kalkamadığını, çorabını bile giyemediğini söyleyen Gürbüz, pilates ve yogaya başladı. Huzurlu bir hayat sürdüren ünlü oyuncu yeni hayatından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

'TÜM SAHTELİKLERDEN UZAK...' Güzel oyuncu yaptığı bir paylaşımda "Son 6 seneye 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık sığdırdım" diyerek nasıl iyileştiğini ve İstanbul'dan gitmenin ona iyi geldiğini şu sözlerle anlatmıştı: "İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela. Sadece tüm sahteliklerden uzak gerçek doğada aylar günler geçirmedim, bana ait olmayan, başkalarının tüm yargılarını asla kabul etmemem gerektiğini ve kusurlarımla önce kendimi kabul etmem gerektiğini öğrendim mesela. Mesela kendimi en çok sakatlıklarım ve marazlarımla da sevmeyi öğrendim mesela, o düz durmayan dizimi her sabah öpüp okşadım, o sabahları yataktan zor kalkmama sebep olan o belime her sabah şefkat gösterdim. Durmayı öğrendim bir de durmanın da en zor eylem olduğunu, sabretmenin aslında benim de başarabileceğim bir şey olduğunu. Ve her gün ve her gün yeniden yeni baştan başlasam da bedenin inanılmaz bir güce sahip olduğunu öğrendim. Her yerde her zaman bedenimi dinlemeyi de öğrendim tabii ki.