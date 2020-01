Aslıhan Gürbüz kariyerini zirvede bıraktı! İşte yeni hayatı

'TÜM SAHTELİKLERDEN UZAK...'

Güzel oyuncu yaptığı bir paylaşımda "Son 6 seneye 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık sığdırdım" diyerek nasıl iyileştiğini ve İstanbul'dan gitmenin ona iyi geldiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela. Sadece tüm sahteliklerden uzak gerçek doğada aylar günler geçirmedim, bana ait olmayan, başkalarının tüm yargılarını asla kabul etmemem gerektiğini ve kusurlarımla önce kendimi kabul etmem gerektiğini öğrendim mesela.

Mesela kendimi en çok sakatlıklarım ve marazlarımla da sevmeyi öğrendim mesela, o düz durmayan dizimi her sabah öpüp okşadım, o sabahları yataktan zor kalkmama sebep olan o belime her sabah şefkat gösterdim. Durmayı öğrendim bir de durmanın da en zor eylem olduğunu, sabretmenin aslında benim de başarabileceğim bir şey olduğunu. Ve her gün ve her gün yeniden yeni baştan başlasam da bedenin inanılmaz bir güce sahip olduğunu öğrendim. Her yerde her zaman bedenimi dinlemeyi de öğrendim tabii ki.