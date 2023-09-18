MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti! Aslıhan Gürbüz hasat yaptı! 'Zeytinler kendi bahçemden'

İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşmişti! Aslıhan Gürbüz hasat yaptı! 'Zeytinler kendi bahçemden'

18.09.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı İsmail Hacıoğlu'yla ilişkisini noktalayan Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz zor günlerini geride bıraktı. Doğa ile iç içe bir yaşan süren ünlü oyuncu bahçesindeki zeytinlerin hasadını yaptı.

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'yla aşk yaşayan ünlü çiftin evlenmesi beklenirken ayrılık haberi gelmişti.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile bir süre ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz zor günleri atlattı. Doğa ile iç içe bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu bahçesindeki zeytinlerin hasadını yaptı.

Aslıhan Gürbüz 1

Zeytinleri tek tek dalından toplayan Gürbüz, kırma zeytin için hazırlık yaptı. Eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu karelerine 'Kırma zeytin yapacağım. Kendi zeytin ağaçlarımdan hem de' notunu düştü.

Aslıhan Gürbüz 2

Ünlü oyuncu İstanbul'dan taşınma kararını da şu sözlerle anlatmıştı:
"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum.

Aslıhan Gürbüz 3

Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik..."

Aslıhan Gürbüz 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasan Can Kaya'yı Mohammed Salah sandılar! O paylaşım olay olduHasan Can Kaya'yı Mohammed Salah sandılar! O paylaşım olay oldu
Yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu Yıllar önce rol aldığı film ortaya çıktı! O görüntüler olay oldu
Müge Anlı sonunda patladı! Kıskançlığın bu kadarına da pes! "Yok devenin nalı!"Müge Anlı sonunda patladı! Kıskançlığın bu kadarına da pes! "Yok devenin nalı!"
Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Müzik severler buraya! Bose kulaklıkta %28 indirim fırsatı!

Müzik severler buraya! Bose kulaklıkta %28 indirim fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.