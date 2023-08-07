İstanbul'u terk etmişti! Gizem Karaca'nın lüks evinin bahçesi dikkat çekti

Son olarak Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile Disney Plus için çekilen "Özür Dilerim" adlı filmde boy gösteren ünlü oyuncu Gizem Karaca uzun süredir şehirden uzakta yaşayan ünlüler arasında yer alıyor.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Doğa ile iç içe yaşayan Karaca'nın lüks evi de zaman zaman gündeme geliyor.

Gizem Karaca son olarak evinin bahçesinden topladığı sebzelerle menemen yaptığı anları paylaştı. Videoda ise evinin kocaman bahçesi dikkat çekti.

Kocaman bir bahçeye sahip olan Karaca domateslerini bahçeden toplayıp menemen yaptı. Bahçeyi görenler ise "İnsanın burada ömrü uzar""Sen işi büyütmüşsün" yorumlarında bulundu.



ORGANİK TARIM YAPIYOR

İzmir'e taşınan oyuncu daha önce 'Organik beslenme ve organik tarım yapıyorum ama ufak ufak. Tarım arazim yok ama kendi bahçemde ufak ufak bir şeyler yapıyorum" demişti.

