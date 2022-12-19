İstanbul'un göbeğinde arbede! Polisin HDP'li Encü'ye attığı tokat gündem olmuştu... Valilikten açıklama geldi

Kadıköy'ü birbirine katan arbede hakkında İstanbul Valiliğinden akşam saatlerinde açıklama geldi. Arbede sırasında HDP Milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polis tarafından tokat atılmıştı. Valiliğin açıklamasında Encü'nün hakaret ve tahrik ettiği ifade edilirken olay anıyla ilgili görüntüler hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Valilik ayrıca izinsiz gösteriye müdahale edilerek 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"SUÇ İŞLENMESİNE NEDEN OLABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA KARAR ALINDI"

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur."

70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, “…Partinin itleri, şerefsizler…” şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır.

İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır."

