MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İstanbul'un göbeğinde ödediği kirayla gündemdeydi! Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço 'Susacaktım ama...' deyip isyan etti

İstanbul'un göbeğinde ödediği kirayla gündemdeydi! Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço 'Susacaktım ama...' deyip isyan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Alço'nun ev sahibiyle mahkemelik olduğu haberleri gündeme geldi. Ünlü ismin İstanbul'un göbeğinde oturduğu eve 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibinin tahliyesini istediği ortaya çıkmıştı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, 'susacaktım ama...' deyip sosyal medya üzerinden isyan etti.

İstanbul'un göbeğinde ödediği kirayla gündemdeydi! Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço 'Susacaktım ama...' deyip isyan etti

MYNET-Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile tedavi gören Nuri Alço'nun bu süreçte 2016'dan beri kiracı olarak yaşadığı evin sahibiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Ünlü ismin İstanbul'un göbeğinde bulunan ev için 3 bin 500 TL kira ödediği ileri sürülmüş ve ev sahibinin, mahkemeye başvurarak tahliye işlemleri için harekete geçtiği iddia edilmişti.

kapak nuri

'SUSACAKTIM AMA...'

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço'dan konuyla ilgili açıklama geldi. "Yani susacaktım ama haberler saçma sapan bir yere evrilip gidiyor" diyen Burcu Alço, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Bizim haberimiz olmadan ev sahibimiz evi satıyor. Yeni alan ev sahibi evi bile görmeden alıyor. Sonra 'Çıkın evden' diyor. Kendisi yerleşecekmiş... Tamam ama bizim daha hukuki olarak 2 sene daha oturma hakkımız var, evden niye çıkalım?

'Kiraya zam yapalım ve kontrat düzenleyelim' dedik, kontrat kısmını kabul etmedi. Sonra iş mahkeme sürecine kaldı. Eve yerleşmekten vazgeçti. Muhtemelen başka evleri var.

Biz kendimize göre kira arttırım bedeli olarak evden çık/çıkma ikileminde kaldığı için kendisi yine yüzde 25 zam yapıp yatırmaya devam ettik.

ALÇO2

'KİRA ARTIRALIM DEMEMİZE RAĞMEN...'

İlk başta 'Kira artıralım' dememize rağmen (Neredeyse ödediğimiz tutarım 3 - 4 katı) "Kontrat yapmam" dedi. Ee bu iş nasıl olacak? Yani burada sorun kira zammı değil, kontrat yapmak istemeyişi...

Ee burada eşimin sağlık sorunları da devreye girdi ama yine de bir gün olsun kirası gecikmedi. Bilirkişi eve geldi, onların belirleyeceği rakama göre devam edecek kira ya da etmeyecek... Çok da hevesim kalmadı zira...''

burcu alço

Usta oyuncudan üzen haber! Yoğun bakımda...Usta oyuncudan üzen haber! Yoğun bakımda...
Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço
En Çok Okunan Haberler
10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı devam ediyor!

Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı devam ediyor!

Devasa teknede tatil! Bir bakan bir daha baktı

Devasa teknede tatil! Bir bakan bir daha baktı

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

Altın fiyatları uçuşta, rekora koşuyor! Altın yatırımcıları dikkat: Uzmandan tuzak uyarısı!

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: Yeniden sınava girecek!

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: Yeniden sınava girecek!

Kira zammında yeni dönem! Yargıtay’dan emsal karar

Kira zammında yeni dönem! Yargıtay’dan emsal karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.