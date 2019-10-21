İstanbul'un iki ilçesi için önemli karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde "İç ve Dış Kumsal Mevki Doğal Sit Alanı" olan bölüm, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki "İç ve Dış Kumsal Mevki Doğal Sit Alanı", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 10 Ekim tarihli oluruyla "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Alana ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.says.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan ilanda, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi Nur Sokak'taki 73 pafta, 397 ada ve 2 parselde bulunan tescilli çam ağacının Bakanlığın 2 Ekim tarihli oluruyla tescil kaydı kaldırıldı.

İlanda, "Söz konusu taşınmaza ilişkin, mülkiyet sahiplerinin adresi tespit edilemediğinden çam ağacının tescil kaydının kaldırıldığı tebliğ olunur." ifadesi yer aldı.

DOĞAL SİT VE DOĞAL KORUMA ALANI NEDİR?



Nitelikli doğal koruma alanları, doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak nitelendiriliyor.

Doğal sit alan ise jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

