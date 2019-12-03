İstanbul'da otizmli çocuklar ve gençler tiyatro oyunu sahneledi

İSTANBUL (AA) - Otizmli çocuklar ve gençlerin rol aldığı "Pencere" oyunu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelendi.

Psikolojik danışmanlar eşliğinde sekiz aylık eğitimin ardından hazırlanan ve daha önce farklı sahnelerde sergilenen oyun, Sahne Maslak'ta tiyatroseverlerle buluştu.

Oyunda, Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) bünyesinde eğitim alan Aslan Yiğit Bacak, Ata Sümerol, Ayris Ekşi, Begüm Ergül, Bora Çetinkaya, Çınar Çağlarer, Defne Atlı, Efe Sancaklı, Elfin Tekcan, Emrah Eker, Eren Yıldız, Fulya Aksular, Kuzey Ezerler, Öykü Şanlıbayrak, Şevval Şimal Kaçur ve Talia Türkmenoğlu rol aldı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Yonca İnal, sahnede yaptığı konuşmada, "Her birimiz kendi pencerelerimizden hayata bakarken bazen, hatta çoğu zaman başkalarının da bize kendi pencerelerinden baktığını unuturuz. Diğerini nasıl gördüğümüz ile aslen onun nasıl olduğu eşleşmeyebilir. Bazen sadece görmek istediğimizi görürüz, bazen de görünmek istediğimiz gibi olur, öyle görünürüz." ifadelerini kullandı.