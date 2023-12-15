İstanbulkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? İstanbulkart kalan bakiye nereden sorgulanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir iştirak olan Belbim tarafından imal edilen İstanbulkart, İstanbul’un en önemli ulaşım kartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde çok sayıda kişi tarafından kullanılan bu kart, yalnızca ulaşımda değil; bazı sosyal tesislerde ve marketlerde de adeta kredi kartı gibi geçerli olmaktadır. Kullanıcılar ayrıca istedikleri zaman kartlarında ne kadar bakiye kaldığını da sorgulayabilir.

İstanbulkart bakiye sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul şehri, ülkemizin nüfus bakımından en yoğun şehirlerinden biri olarak bilinir. Özellikle bu şehirde trafik sorunu bir hayli fazladır. Bu trafik problemine çözüm getirmek için birçok farklı ulaşım aracı hayata gelmiştir. Bu ulaşım araçlarında ise elektronik kart olarak da bilinen ulaşım kartları kullanılmaya başlanmıştır. Eskiden akbil olarak bilinen ulaşım gereci yerine günümüzde İstanbulkart olarak bilinen elektronik kart kullanılmaktadır.

İstanbulkart bakiye konusu birçok kullanıcı için ayrı bir öneme sahiptir. Kullanıcılar kartlarında ne kadar bakiye kaldığını öğrenmek isteyebilir ve bunu öğrenmek için bazı işlemlere gereksinim duyabilir. İstanbulkart bakiye sorgulama işlemi, İstanbulkart’ın mobil olarak hizmet veren uygulaması üzerinden ya da resmî internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. İstanbulkart sorgulama işlemini mobil uygulama üzerinden yapmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

Öncelikli olarak akıllı telefonlara İstanbulkart mobil uygulamasının indirilmesi gerekir.

Uygulamayı indirmek için Android işletim sistemine sahip telefonlarda Google Play Store, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda App Store kullanılır.

Uygulamayı cihazlara indirip açtıktan sonra karşınıza bakiye sorgulama seçeneği çıkacaktır.

Cihazınız NFC özelliğini destekliyorsa bu özelliği açıp, ulaşım kartını cihazın arka kısmına yerleştirmeniz gerekir.

Bu işlem sonrası ulaşım kartında ne kadar bakiye kaldığı ekranda görünecektir.

İstanbulkart kalan bakiye nereden sorgulanır?

İstanbulkart, İstanbul’da yaşayanların yoğun olarak tercih ettiği bir ulaşım kartı olarak karşımıza çıkar. Bu kartın içerisine internet üzerinden, kartmatiklerden veya dolum noktalarından bakiye yüklenebilir ve tüm ulaşım araçlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bu kartı ulaşımda kullanan kullanıcılar için İstanbulkart bakiye öğrenme işlemi son derece kolaydır. Kartın içerisinde kalan para miktarını öğrenmenin ilk yolu, İstanbulkart’ın resmi web sitesini ziyaret etmektir. Web sitesi içerisinde çevrim içi işlemler bölümünden kalan bakiye sorgulama işlemi yapılabilir.

Bir diğer yöntem ise mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indirmek ve bu uygulama üzerinden bakiye sorgulaması işlemini gerçekleştirmektir. Alo 153 Danışma Hattı'nı arayarak da kartın içerisinde kalan bakiye sorgulanabileceği gibi, birçok noktada bulunan kartmatiklerden de sorgulama işlemleri yapılabilir.





