İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm izle: Emir'in gözyaşları ve Begüm'e son veda!

İstanbullu Gelin'de yeni bölüm zamanı! Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen, başrolünde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin 38. bölümde Begüm için son veda, son vazife yapılıyor. Cenazesinde Faruk en önde ve tabutu taşırken görülüyor. Faruk, Begüm'ün ölümünden sonra Emir'e "Sen hiç korkma oğlum! Seni hiç yalnız bırakmayacağım, hep seni yanında olacağım" sözler ile teselli etmek istiyor. Emir'e bu zor günlerinde yardımcı olmak isteyen Süreyya ise ters tepki görüyor ondan. Süreyya için zor bir dönem başlıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme linki haberimizde.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbullu Gelin yeni bölümde; Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.