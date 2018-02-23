İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm izle: Emir'in gözyaşları ve Begüm'e son veda!

İstanbullu Gelin'de yeni bölüm zamanı! Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen, başrolünde Aslı Enver ile Özcan Deniz'in yer aldığı İstanbullu Gelin 38. bölümde Begüm için son veda, son vazife yapılıyor. Cenazesinde Faruk en önde ve tabutu taşırken görülüyor. Faruk, Begüm'ün ölümünden sonra Emir'e "Sen hiç korkma oğlum! Seni hiç yalnız bırakmayacağım, hep seni yanında olacağım" sözler ile teselli etmek istiyor. Emir'e bu zor günlerinde yardımcı olmak isteyen Süreyya ise ters tepki görüyor ondan. Süreyya için zor bir dönem başlıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme linki haberimizde.
İstanbullu Gelin yeni bölümde; Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.
İstanbullu Gelin yeni bölüm izle
Yayın Günü: 23 Şubat Cuma
Yayın Saati: 20.00
İstanbullu Gelin 38. yeni bölüm fragmanı hayranları tarafından merak ediliyordu. Son bölümde gözyaşlarının sel olduğu İstanbullu Gelin dizisinde Emir, annesi Begüm'ün ölümü ardından "Annem şimdi nereye gidecek? Gittiği yerden beni görebilecek mi?" gibi sorular yöneltiyor. Diğer yandan konakta Fikret ile asistanı arasında yaşananlar ve İpek'e boşanma davası açması karşısında Esma Hanım Fikret'e tepki gösteriyor. Bu olaya müdahil olan Süreyya ise Esma Hanım'a "Aileyi aile yapan şey sevgi, kalp. Ki sizde olduğunu sanmadığım kalp" diyor. Fragmanın sonunda Süreyya'nın bayılması ise izleyenler tarafından hamile olmasına yorumlandı. Peki Süreyya neden bayıldı? İşte yeni bölüm fragmanı...
Süreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Süreyya ile Begüm arasında Emir için izin isteme konusu sonrasında Begüm son günleri kaldığını söylemek zorunda kaldı. Süreyya, bu durum karşısında şok olurken Faruk'u haberdar eder. Faruk ise Begüm'e destek olarak "Bu durumu atlatacağız" der. Begüm ise pek umudu olmadığı için oğlu Emir ile son günlerini güzel bir şekilde geçirmek ister. Lunaparkta eğlenceli bir gün geçirdikten sonra Begüm, oğlu Emir'e bir veda videosu çeker. Videonun sonunda fenalaşan Begüm'ü Emir yerde yatarken bulur ve Can'a haber vererek hastaneye kaldırırlar. Begüm ameliyata alınır. Süreyya, Emir'i bekleme odasında dışarı çıkararak olası kötü haberi duymasını istemez. Herkesin merakla beklediği kapıdan çıkan doktor ise kötü haberi verir. Begüm girdiği ameliyatta hayatını kaybeder.
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