İstanbullu Gelin 44. son bölüm izle: Reyhan dehşet saçtı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 44. son bölümünde Reyhan dehşeti izleyenleri korkuttu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümü "Affetmek" temasıyla gözyaşları ile izlendi. Ada'nın hastalığı seyircilerin yüreğini burarken tedavisinde lazım olan ilik nakli için ona bir kardeş düşünmeleri gerektiği söylendi. Fikret ile İpek, kardeş fikrine nasıl bakıyorlar? Dilara ile Süreyya sonunda barışırken Reyhan'ın akıl hastanesinden kaçtığı haberi herkesi şok etti. Reyhan, İstanbullu Gelin 44. bölüm finalinde Süreyya ve Faruk'u rehine aldı, onlara silahı doğrulttu. Fakat Adem son anda yetişerek olası bir cinayeti önledi. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır.
"Ada'ya bir kardeş düşünmenizi tavsiye ederim." #omuzomuza pic.twitter.com/xUwQsQq9HU— STAR TV (@startv) 6 Nisan 2018
Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır.
İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE
Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…
"Bana anne demiyor artık!" #omuzomuza pic.twitter.com/1EyKcZjysa— STAR TV (@startv) 6 Nisan 2018
Star TV'de heyecanla izlenen son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İstanbullu Gelin son bölümde küsler tek tek barışırken Ada'nın hastalığının tedavisinin olmaması Boranları bir kez daha yıktı. Fikret ile İpek, gerekirse ilik nakli için Ada'ya kardeş yapmaları düşüncesi ile karşı karşıyalar. Reyhan'ın finalde Faruk ile Süreyya'ya silah doğrultması, Adem'i teselli edenin Faruk olması sonrasında yeni bölümde neler olacak? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, son bölümü takip eden pazartesi günleri yayınlanıyor. Fragmanı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum