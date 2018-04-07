İstanbullu Gelin 44. son bölüm izle: Reyhan dehşet saçtı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 44. son bölümünde Reyhan dehşeti izleyenleri korkuttu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümü "Affetmek" temasıyla gözyaşları ile izlendi. Ada'nın hastalığı seyircilerin yüreğini burarken tedavisinde lazım olan ilik nakli için ona bir kardeş düşünmeleri gerektiği söylendi. Fikret ile İpek, kardeş fikrine nasıl bakıyorlar? Dilara ile Süreyya sonunda barışırken Reyhan'ın akıl hastanesinden kaçtığı haberi herkesi şok etti. Reyhan, İstanbullu Gelin 44. bölüm finalinde Süreyya ve Faruk'u rehine aldı, onlara silahı doğrulttu. Fakat Adem son anda yetişerek olası bir cinayeti önledi. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır.

Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır.