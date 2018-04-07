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İstanbullu Gelin 44. son bölüm izle: Reyhan dehşet saçtı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2018 09:01 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 44. son bölümü heyecanla sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Dün akşam Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümde küsler barışırken Ada'nın hastalığının tedavisine gerekli olacak ilik nakli için kardeş önerisi geldi. İpek ile Fikret, yeni çocuk yapacaklar mı? İstanbullu Gelin son bölüm finalinde ise Reyhan, Faruk ile Süreyya'yı adeta rehin aldı. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 44. son bölümü...

İstanbullu Gelin 44. son bölüm izle: Reyhan dehşet saçtı! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

İstanbullu Gelin 44. son bölümünde Reyhan dehşeti izleyenleri korkuttu. Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı ve Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümü "Affetmek" temasıyla gözyaşları ile izlendi. Ada'nın hastalığı seyircilerin yüreğini burarken tedavisinde lazım olan ilik nakli için ona bir kardeş düşünmeleri gerektiği söylendi. Fikret ile İpek, kardeş fikrine nasıl bakıyorlar? Dilara ile Süreyya sonunda barışırken Reyhan'ın akıl hastanesinden kaçtığı haberi herkesi şok etti. Reyhan, İstanbullu Gelin 44. bölüm finalinde Süreyya ve Faruk'u rehine aldı, onlara silahı doğrulttu. Fakat Adem son anda yetişerek olası bir cinayeti önledi. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada’nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır.

Dilara’yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman’ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder. Faruk’un Osman’ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem’den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Star TV'de heyecanla izlenen son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İstanbullu Gelin son bölümde küsler tek tek barışırken Ada'nın hastalığının tedavisinin olmaması Boranları bir kez daha yıktı. Fikret ile İpek, gerekirse ilik nakli için Ada'ya kardeş yapmaları düşüncesi ile karşı karşıyalar. Reyhan'ın finalde Faruk ile Süreyya'ya silah doğrultması, Adem'i teselli edenin Faruk olması sonrasında yeni bölümde neler olacak? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, son bölümü takip eden pazartesi günleri yayınlanıyor. Fragmanı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

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